Legno e vetro per centro Boeri a Norcia

Il centro polivalente "Norcia 4.0", posto sotto sequestro dal gip di Spoleto su richiesta della procura, è stato realizzato nella primavera di un anno fa su progetto dell'architetto Stefano Boeri grazie ai fondi raccolti dalla campagna "Un aiuto subito" portata avanti dal Corriere della Sera e TgLa7 per i territori colpiti dal sisma del 2016. Il centro occupa una superficie di circa 450 mq, sorge a poca distanza dall'area delle marcite e dal centro storico della città ed è realizzato prevalentemente in legno e vetro. Inaugurato a giugno 2017 è sede provvisoria del Consiglio comunale oltre che luogo per convegni, incontri, spettacoli teatrali e musicali. Il complesso ha ospitato a più riprese eventi cui hanno partecipato le massime autorità istituzionali e militari. Da pochi giorni era stato individuato anche come sede per la stagione teatrale.