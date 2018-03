Investe uomo e fugge, denunciato a Fabro

E' accusato di avere investito un uomo, provocandogli varie fratture, per poi fuggire senza prestargli soccorso, un operaio romeno rintracciato in seguito ad un'indagine dei carabinieri di Fabro e denunciato a piede libero per omissione di soccorso.

Vittima dell'incidente è un autotrasportatore di origine napoletana che - spiega l'Arma - mentre stava sostando accanto al suo autocarro, lungo la strada provinciale 106, è stato travolto dall'auto, senza che il conducente si fermasse a soccorrerlo. Trasportato all'ospedale Orvieto, è stato giudicato guaribile in 30 giorni.

Grazie agli elementi raccolti dai militari - una vettura di colore verde vista allontanarsi subito dopo l'impatto ed uno specchietto rinvenuto sul luogo dell'investimento - le ricerche hanno permesso di rintracciare il romeno poche ore dopo il fatto. Secondo gli investigatori l'uomo aveva comprato una bomboletta spray di colore verde per verniciare autonomamente la propria autovettura, per non essere scoperto.