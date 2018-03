In prima Commissione studenti PeoSchool

La prima commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Andrea Smacchi, ha ascoltato in audizione gli studenti di otto istituti superiori sul programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2018. I ragazzi hanno partecipato al progetto PeoSchool di cittadinanza attiva europea ideato e realizzato dalle strutture dell'Assemblea legislativa.

All'audizione, hanno preso parte alcuni consiglieri regionali e la presidente Donatella Porzi che ha salutato gli studenti.

Sottolineando che "giornate come questa rappresentano uno dei momenti più alti di partecipazione e di educazione alla cittadinanza, in questi anni una delle priorità per l'Assemblea legislativa".

All'audizione hanno preso parte 82 studenti delegati dei 228 provenienti da sette istituti superiori dell'Umbria (liceo Majorana di Orvieto, Tacito, Angeloni e istituto tecnologico di Terni; istituto Battaglia di Norcia; Volta e liceo Pieralli di Perugia) e dal Liceo classico di Acquapendente.