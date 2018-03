Centrodestra Terni unito verso comunali

"Grande e necessaria unità del centrodestra" è emersa nel corso della riunione tra gli esponenti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia di Terni che si è svolta in vista delle elezioni amministrative della primavera prossima, anche alla luce del risultato raggiunto alle politiche del 4 marzo, quando la coalizione, nel territorio comunale, ha ottenuto oltre il 35 per cento dei consensi.

In una nota unitaria i tre partiti spiegano che "si è convenuto sulla necessità di avanzare da subito una proposta seria, credibile ed autorevole da sottoporre alla città nelle imminenti elezioni". "Tutto ciò - spiegano Lega, FdI e FI - a partire da una forte condivisione di idee e programmi che possano rilanciare Terni dopo il disastro e il non governo delle giunte di centrosinistra che hanno portato, come ultimo atto, al dissesto finanziario dell'ente".

Si è quindi individuato il metodo "per delineare nel tempo più breve possibile la candidatura a sindaco della città".