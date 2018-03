A Umbertide campagna contro glaucoma

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 14 MAR - Sabato 17 marzo, in occasione della settimana mondiale del glaucoma, l'Unione italiana ciechi e la sezione umbra dell'International agency for prevention of blindness, presiedute da Maurizio Sbianchi e Giancarlo Rossi, in collaborazione con l'Unità operativa complessa di oculistica della Usl Umbria 1 diretta dal dottor Giovan Battista Sbordone, hanno organizzato all'Ospedale di Umbertide una mattinata all'insegna della conoscenza e della prevenzione della malattia.

Dopo una breve presentazione della patologia e la distribuzione di materiale informativo, dalle 10.30 alle 12.30 presso l'ambulatorio di oculistica il personale medico misurerà la pressione oculare ai cittadini ultracinquantenni che vorranno partecipare allo screening. (ANSA).