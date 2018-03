Sisma, il 31 marzo scade il termine per schede Aedes

Scadrà il 31 marzo 2018 il termine per la presentazione delle schede Aedes e della relativa perizia giurata da parte dei tecnici incaricati, in vista della ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma. Lo rende noto l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria, ricordando che l'inosservanza della scadenza o delle modalità di redazione e presentazione delle schede Aedes, determina, nel caso sia stato conferito l'incarico, la cancellazione del professionista inadempiente dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo.

Inoltre, i cittadini che non hanno la scheda Aedes entro il termine stabilito, per la quale devono incaricare i professionisti dopo la scheda Fast, non potranno accedere ai fondi della ricostruzione.