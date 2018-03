Chiama Cc, 'ho ucciso mia madre'

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAR - Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sulla morte di un'anziana avvenuta stamani in un appartamento alla periferia di Perugia. I militari intorno alle 8 hanno infatti ricevuto una telefonata da parte di un uomo, figlio della donna, che affermava di avere ucciso la madre.

L'uomo è stato condotto in caserma dove sono in corso accertamenti. Al momento non risultano adottati provvedimenti nei suoi confronti.

Gli investigatori non si pronunciano sull'ipotesi che si sia trattato di un omicidio. Il fatto è avvenuto in una palazzina della frazione perugina di Montelaguardia.