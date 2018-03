A Villa Umbra opportunità di Erasmus +

Sviluppare progetti di mobilità e iniziative di cittadinanza attiva a favore degli under 30 grazie al Programma Erasmus+. Risponde a questo obiettivo l'infoday organizzato a Villa Umbra da Scuola umbra di amministrazione pubblica e Seu Servizio Europa, accreditato Centro Europe Direct Perugia dalla Commissione europea. La giornata informativa gratuita - "Il programma Erasmus + e le opportunità nel settore gioventù" - è stata organizzata in collaborazione con l'Ufficio di rappresentanza della Regione Umbria a Bruxelles ed ha registrato la partecipazione di enti locali, istituti scolastici e terzo settore. "Nel settore giovani del Programma Erasmus+ vi sono numerose opportunità - ha spiegato Sara Pietrangeli dell'ufficio Informazione e consulenza Erasmus+, Agenzia nazionale giovani- prevalentemente rivolte alla mobilità per l'apprendimento non formale, a favore di giovani dai 13 ai 30 anni. Per concretizzare queste opportunità è fondamentale il ruolo giocato dagli attori territoriali".