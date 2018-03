Volpe cade in un laghetto, salvata

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - E' rimasta per ore nell'acqua fredda una volpe scivolata in un laghetto artificiale che è stata salvata dai vigili del fuoco di Gaifana.

L'animale era caduto nel laghetto di Cima Mutali, situato ad oltre mille metri sul livello del mare, nel comune di Fossato di Vico.

I vigili del fuoco sono stati chiamati dai carabinieri forestali di Gubbio.

Considerata la difficoltà dell'operazione di recupero, i vigili hanno dovuto utilizzate tecniche e attrezzature di soccorso alpino-fluviale e l'idrocostume per scendere lungo la parete liscia e scivolosa del bacino.

La volpe - secondo quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco - si è fatta prendere docilmente e poi è stata consegnata ai carabinieri forestali che erano sul posto.