Fiamme in un appartamento a Ellera

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Un incendio è divampato alle 7 di domenica in un appartamento di Ellera di Corciano. Nessuno è rimasto ferito, ma i vigili del fuoco, oltre a spegnere le fiamme, hanno portato in salvo una quindicina di persone che erano rimaste bloccate all'interno delle abitazioni adiacenti per il denso fumo provocato dall'incendio.

L'appartamento, al quinto piano di una palazzina di sette, è rimasto seriamente danneggiato.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il 118 con due ambulanze e la polizia.