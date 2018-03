"Save apps" per sostegno a imprese sisma

Prevede il sostegno delle piccole imprese di nicchia, dei prodotti tipici e delle specificità del territorio, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali "Save the apps", progetto per rimettere in moto l'economia e il turismo dell'Appennino colpito dal sisma, promosso dalle Fondazioni Aristide Merloni e Vodafone Italia.

L'obiettivo - spiegano i promotori - è di "ripartire dal territorio, valorizzando caratteristiche e peculiarità, per rilanciare alcuni settori produttivi fortemente penalizzati dalla drammatica vicenda del terremoto che ha colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".Il sostegno alle imprese sarà attuato mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, che coinvolgeranno sia le modalità di coltivazione dei prodotti, sia la loro promozione e distribuzione sui mercati.

Attenzione sarà dedicata alle caratteristiche culturali del territorio, "culla delle grandi tradizioni monastiche".

Applicazioni web e digitali accompagneranno i turisti, "Camminatori dello Spirito", sui sentieri dell'Appennino.