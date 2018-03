Fiaccola benedettina entra al Bundestag

La fiaccola di San Benedetto entra al Bundestag, il Parlamento federale tedesco che ha sede a Berlino. Lo farà lunedì mattina, quando le delegazioni di Norcia, Cassino e Subiaco, guidate dai sindaci, Nicola Alemanno, Carlo Maria D'Alessandro e Francesco Pelliccia, saranno accolte dal presidente dell'Assemblea, Wolfgang Schauble.

"Sarà un momento altamente simbolico, porteremo il messaggio di Benedetto in una delle massime sedi istituzionali dell'Unione europea e cercheremo di far capire che i popoli d'Europa non possono sentirsi uniti solo dalla politica e dalla finanza, ma devono maturare un sentimento di vera unione attraverso i valori che il nostro santo ha scritto nella sua Regola 1500 anni fa" ha detto all'ANSA Alemanno. "L'arrivo della fiaccola - ha aggiunto - coincide con un momento speciale per la Germania e in particolare per Berlino, dato che il periodo trascorso dall'abbattimento del Muro, dal 1989 a oggi, è superiore a quello in cui è rimasto in piedi, dal 1961 all'89".