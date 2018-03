Crolla porzione muro contenimento Narni

Una porzione di un muro di contenimento di un'abitazione privata è crollata nei pressi del parcheggio pubblico del Suffragio, a Narni. Non solo sono stati rilevati danni a cose o persone.

Il crollo - riferisce il sindaco, Francesco De Rebotti - è avvenuto accanto all'ascensore di collegamento del parcheggio al centro storico. I detriti si sono fermati sul muro di una piccola piazza sottostante. Per precauzione alcune famiglie che risiedono nei pressi sono state evacuate in attesa che si concludano le verifiche da parte dei tecnici comunali.

Momentaneamente sospeso anche il servizio dell'ascensore.

Sul posto, per un primo intervento, sono giunti anche i vigili del fuoco.

In merito alle cause del crollo, si ipotizza che possa essere stato provocato da infiltrazioni dovute al maltempo, in particolare pioggia e gelo registrati nelle ultime settimane.