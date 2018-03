Comandate carabinieri in visita a Norcia

Ha scelto Norcia per la sua prima visita in Umbria, il nuovo comandante dei carabinieri, generale Giovanni Nistri che ha voluto congratularsi personalmente con tutto il personale impegnato nell'area del terremoto per garantire sicurezza e contribuire alla rinascita dei centri colpiti.

Il comandante ha visitato la compagnia e la stazione carabinieri Forestali di Norcia, nei moduli abitativi provvisori. Accompagnato dai vertici umbri del Corpo, il gen.

Nistri - riferisce l'Arma - ha salutato i militari, quelli degli organismi di rappresentanza di base, una folta rappresentanza dell'Associazione nazionale nonché personale appartenente ai vari reparti di rinforzo (20 unità del battaglione mobilie Emilia Romagna di Bologna impiegato soprattutto in attività anti sciacallaggio a salvaguardia delle abitazioni abbandonate).