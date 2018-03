Candiani, da Lega sfida di cambiamento

Impostare "un nuovo corso e non un nuovo sistema di potere", per una sfida "di cambiamento e non di populismo" è la promessa fatta agli umbri, "dopo aver scritto una pagina di storia", dai quattro parlamentari neoeletti della Lega in Umbria, Luca Briziarelli, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti e Donatella Tesei.

Sono stati presentati a Perugia dal senatore Stefano Candiani e dal direttivo del partito. Tutti hanno ringraziato gli umbri "che ci hanno chiesto di voler cambiare".

L'incontro, è stato l'occasione per tracciare un bilancio sui recenti risultati elettorali, "oltre ogni più rosea aspettativa", ma anche sulle nuove prospettive della Lega in Umbria. "Siamo pronti ad andare al governo nazionale, ma siamo soprattutto pronti a governare l'Umbria e i suoi Comuni perché occorre discontinuità ed il Pd che ha fallito si faccia ora da parte" ha commentato Candiani sottolineando che "il risultato, frutto di un lavoro di squadra e che ha intercettato la voglia di cambiare degli umbri".