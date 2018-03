Raggiunto l'accordo per la Perugina

Raggiunto l'accordo con la firma dell'intesa tra Nestlé e sindacati sulla Perugina dopo un nuovo lungo confronto che si è svolto nel capoluogo umbro nella sede di Confindustria. Le parti hanno tra l'altro concordato una sorta di clausola di salvaguardia per i lavoratori che hanno accettato o accetteranno i posti messi a disposizione dalla multinazionale in altre aziende del territorio. A questi è stato garantito che in caso di perdita del posto nei successivi 14 mesi verranno riconosciuti un ulteriore incentivo economico e contratti stagionali alla Perugina.

Nestlé e Rsu hanno inoltre concordato una migliore definizione per i contratti part time, in particolare per la parte economica, e una maggiore definizione delle questioni legate alle cosiddette isopensioni.

"Grande soddisfazione" è stata espressa dal direttore relazioni industriali della Nestlé Gianluigi Toia. Il quale si è detto "fiducioso che non sarà necessario il ricorso alla cassa integrazione in deroga".