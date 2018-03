Potenziata Medicina dello sport a Terni

(ANSA) - TERNI, 9 MAR - Attività potenziata, tempi di attesa azzerati e visite gratuite per i minorenni: sono le novità che interessano la Medicina dello Sport della sede di Terni dell'Usl Umbria 2, dopo l'ingresso di un nuovo professionista, il dottor Fabio Muzi.

Con l'assunzione di una nuova unità medica il servizio - spiega l'azienda sanitaria - sarà infatti in grado di fornire una prestazione efficace ed efficiente ad una popolazione più ampia e rivolta prevalentemente agli sportivi che praticano attività agonistica, ma anche agli amatori e a chi si avvicina allo sport. Tra le attività della medicina sportiva si annoverano visite di idoneità medico-sportiva agonistica e non agonistica, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti per la prescrizione di attività fisiche e motorie preventive in soggetti sani (adattate in caso di popolazione diabetica, cardiopatica ed in generale per la popolazione anziana), screening e valutazione morfologica del rachide.