Operazione "Montana", nuovo arresto

(ANSA) - TERNI, 9 MAR - Nuovo arresto, da parte della squadra Mobile di Terni, nell'ambito dell'operazione antidroga "Montana" che aveva portato alla notifica di 14 ordinanze di custodia cautelare, sette in carcere e sette ai domiciliari.

A finire nei guai è stato uno dei destinatari del provvedimento dei domiciliari, un albanese di 45 anni, senza fissa dimora in Italia, bloccato in un bar di Acilia, durante una delle perquisizioni svolte anche a Roma.

Nella casa della compagna dell'albanese sono stati trovati un chilo di cocaina ad altissima percentuale di principio attivo, suddivisa in pacchetti da 100 grammi ciascuno. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e sarà giudicato per direttissima dal giudice unico del tribunale di Roma.