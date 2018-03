Inneggiavano a Isis su Fb, condannati

(ANSA) - PERUGIA, 9 MAR - Condannati a quattro anni di reclusione dal gup di Perugia tre tunisini accusati di istigazione a delinquere con l'aggravante del terrorismo per aver postato sul social network Facebook commenti, foto e video inneggianti all'Isis.

Per loro, arrestati dalla polizia postale nel marzo 2017 e processati con rito abbreviato, il pm Gemma Miliani aveva chiesto una pena di quattro anni e otto mesi.

Un quarto presunto complice, di nazionalità marocchina, per il quale era stato trasferito il fascicolo a Milano per competenza territoriale, è stato condannato ieri dalla Corte d'assise a due anni e quattro mesi.