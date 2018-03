In Umbria vaccinati più del 95% bimbi

(ANSA) - PERUGIA, 9 MAR - In Umbria, negli ultimi mesi, c'è stato un netto recupero delle coperture vaccinali e, ad oggi, per tutti i bambini nati dal 2011 al 2014, le coperture vaccinali per Esavalente (Polio, difterite, tetano, pertosse, epatite b, emofilo) e Trivalente (Morbillo, parotite e rosolia) sono praticamente tutte sopra la soglia di sicurezza del 95%, raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

"L'estensione dell'obbligo - ha commentato Luca Barberini, assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare - ha agevolato il recupero di quanti non avevano avviato il percorso vaccinale. Il notevole incremento delle coperture, registrato negli ultimi mesi, dimostra che l'opera di sensibilizzazione promossa sta funzionando. I buoni risultati raggiunti sono frutto di un lavoro congiunto, che ha visto Regione, Usl, operatori dei centri vaccinali e pediatri uniti nella diffusione della cultura dei vaccini. L'Umbria si conferma tra le regioni con le più alte coperture vaccinali".