Basilica Norcia, gara per levare macerie

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 MAR - "Sei mesi per liberare dalle macerie la Basilica di San Benedetto di Norcia, ma prima occorre indire la gara per l'affidamento dei lavori, speriamo di poterlo fare già dalla prossima settimana": è quanto spiega la soprintendente ai Beni culturali dell'Umbria, Marica Mercalli.

"Per rimuovere l'importante volume di macerie dall'interno della Basilica abbiamo stimato che servirà circa un milione di euro - spiega - ma, dato che non siamo più in regime di emergenza, non possiamo più affidare direttamente i lavori, bensì procedere a gara pubblica. Prima di poterlo fare occorre avere tutte le coperture finanziarie del caso". Oggi a Roma è in programma una riunione interna al Mibact proprio per deliberare il via libera alla gara, che potrebbe essere resa pubblica nell'arco di pochi giorni. "Il nostro obiettivo è di riprendere i lavori subito dopo Pasqua, così da completare la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza interna della Basilica entro il settembre-ottobre prossimi", aggiunge Mercalli.