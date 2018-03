Anagrafe antifascista, Foligno aderisce

(ANSA) - PERUGIA, 9 MAR - Il Comune di Foligno ha aderito, come ente sostenitore, all'iniziativa del Comune di Stazzema che ha l'istituito l'anagrafe nazionale antifascista, nel 70/o anniversario dell'entrata in vigore della carta costituzionale repubblicana, per la costituzione di un Comune virtuale antifascista.

Nella delibera di giunta si sottolinea che si condividono "le finalità e gli obiettivi da raggiungere: un mondo senza guerre, terrore e forme di oppressione; un futuro migliore, di progresso sostenibile, bellezza e civiltà e cultura, un futuro antifascista perché il fascismo è sinonimo di totalitarismo e autoritarismo ed essere antifascisti è una battaglia di civiltà e l'affermazione di un universo di idee e di valori opposti ai totalitarismi".