Torna in Umbria Settimana del cervello

Convegni, seminari, laboratori ed esperienze pratiche rivolti a tutti e proposti da professionisti della salute in un'ottica di compartecipazione multi professionale per far conoscere "l'organo più studiato e meno conosciuto": si presenta così la terza edizione della 'Settimana del cervello', iniziativa in Umbria nata per promuovere buone pratiche e uno stile di vita sano in un ottica di prevenzione intergenerazionale.

Il tema della prevenzione e della promozione della salute è da sempre il filo conduttore della manifestazione, in programma quest'anno dal 12 al 16 marzo. Gli eventi avranno luogo a Perugia e in tutto il territorio umbro. Durante tutta la settimana, attraverso l'iniziativa 'Studi aperti', si potrà inoltre richiedere un appuntamento per usufruire di screening cognitivi gratuiti.