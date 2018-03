Struttura Usl 1 per disturbi cognitivi

(ANSA) - PERUGIA, 8 MAR - Per migliorare l'offerta rivolta a soggetti affetti da disturbi cognitivi e demenza, la USL Umbria 1 ha istituito una struttura semplice aziendale "Disturbi cognitivi" della quale è responsabile il neurologo Alberto Trequattrini.

Nella popolazione ultra sessantacinquenne dell'Unità sanitaria locale vengono stimati circa 7 mila casi di demenza con un'incidenza di mille e 400 nuovi malati per anno. L'Usl parla comunque di dati epidemiologici "in allarmante progressione" con stime di aumento del doppio nel 2030 e del triplo nel 2050, sottolineando che "una corretta diagnosi cambia la vita delle persone colpite da questa malattia e anche delle loro famiglie e degli amici".

In particolare, nel Distretto del perugino l'offerta ambulatoriale per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi cognitivi e demenze prevede due ambulatori neurologici dedicati presso il Centro di salute di Madonna Alta. Sono poi previsti tre ambulatori geriatrici settimanali. (ANSA).