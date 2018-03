Per Frecciarossa dati a triplo attese

"Il collegamento ferroviario di Perugia con Milano e Torino attraverso il Frecciarossa, compie un mese di attività ed i numeri sono veramente straordinari raggiungendo quasi il triplo delle previsioni giornaliere che Regione e Trenitalia avevano ipotizzato al momento della firma del contratto": l'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella commenta così i dati riguardanti il treno ad alta velocità. Sottolineando che in questo periodo il servizio ha registrato 7.200 prenotazioni e 4.100 i viaggiatori.

Per Chianella significa che ogni giorno sono 171 i viaggiatori sulla tratta che prende il via da Perugia. "Mentre le nostre previsioni ed il nostro contratto con Trenitalia - ha aggiunto - prevede una soglia di 60 viaggiatori (trenta all'andata e trenta al ritorno). E' sempre più evidente dunque che la scelta compiuta è quella giusta ed è stata apprezzata dai cittadini umbri e da coloro che vogliono collegarsi con l'Umbria per i più svariati motivi, da quelli lavorativi e quelli turistici".