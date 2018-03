Marini, da rete servizi più risposte

"Ricomporre in un unico luogo le competenze evita, come accadeva in passato, di far compiere alle donne viaggi della speranza alla ricerca dei centri specializzati", mentre la rete di servizi creata "permette di dare risposte piene e complete per la cura e l'assistenza gestita con sicurezza all'interno del sistema sanitario, con servizi dialoganti e integrati il più possibile": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, parlando della nuova Breast unit del Centro salute donna dell'ospedale di Terni, inaugurata in occasione della festa della donna.

Giornata "dedicata a sensibilizzare su temi di salute che riguardano le donne" ha sottolineato Marini. Secondo la presidente "il Centro salute donna, al cui interno è stato attivato il percorso senologico della Breast unit rappresenta una modalità di servizio sanitario capace di riorganizzarsi e porsi nell'ottica della vicinanza alla donna per la fase della prevenzione prima e poi per la cura e l'assistenza".