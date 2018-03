Marini: c'è emergenza violenza donne

"Nel nostro Paese c'è un'emergenza che si chiama violenza sulle donne": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini in un video messaggio su Facebook. "Troppe - ha sottolineato Marini - sono ancora le donne vittime di violenza e di abusi. Troppe le vittime di omicidi per mano di persone a loro vicinissime, che le avrebbero dovute proteggere. Credo che strada ancora ne dobbiamo fare.

Così come per quanto riguarda le possibilità di lavoro e di accesso alle carriere". Secondo la presidente umbra "l'8 marzo è una data simbolica che ci deve far riflettere e ringraziare chi nei decenni precedenti ha contribuito a aumentare le libertà e i diritti delle donne". "Penso - ha aggiunto - alle tante che hanno lavorato per affermarsi nel mondo professionale. Mi vengono in mente Maria Montessori e le donne della Costituente, quelle che hanno voluto conquistare spazi in carriere esclusivamente maschili ma anche alla strada dei diritti che è stata compiuta".