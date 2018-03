Giardini inaugura impianto fotovoltaico

Un grande impianto fotovoltaico appena entrato in produzione e un approccio "qualità della vita" per il benessere animale sono due dei più importanti progetti di Giardini spa per il 2018.

L'impianto, a complessiva copertura dei 5 mila metri quadri di area produttiva e di stoccaggio - è detto in una nota dell'azienda -, consente la produzione di 260 kW per il prevalente fabbisogno industriale dell'impresa di Castiglione del Lago. Nasce dall'esigenza di valorizzare al massimo la capacità di Giardini nel proporre produzioni sostenibili di alimenti per tutti gli animali, sia dal punto di vista delle materie prime, nella fase di trasformazione e confezionamento.

L'iniziativa si coniuga con il progetto "Bollino di provenienza del Trasimeno" promosso da Giardini e cui hanno aderito circa cinquanta produttori del settore locale con l'intento di valorizzare la tipicità e la capacità di operare responsabilmente in ogni fase.