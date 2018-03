Droga, spaccia sotto pioggia, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 7 MAR - I carabinieri di Ancona hanno disarticolato un giro di spaccio di droga, arrestando un trentenne tunisino pluripregiudicato e sequestrando 30 gr di eroina, 10 gr di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi, due telefoni cellulari e 150 euro ritenuti provento di spaccio. I militari della stazione di Brecce Bianche hanno notato l'uomo all'aperto sotto la pioggia in una zona disabitata di Passo Varano. Per tre volte altrettante auto si sono avvicinate e chi c'era a bordo ha ricevuto qualcosa dal nordafricano per poi ripartire. Al terzo episodio i Cc sono entrati in azione, bloccando il 30enne, che ha tentato di fuggire, ma è stato intercettato dopo pochi metri.

Nei pressi, dietro ad alcune pietre sono state trovati la droga e l'altro materiale. Il tunisino è stato arrestato: ha precedenti anche per rapina e tentato omicidio, è stato attivo un po' in tutta Italia, ma soprattutto a Perugia. Ora si trova nel carcere di Montacuto in attesa dell'interrogatorio da parte del gip.