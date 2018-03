Dal Texas vetrate monastero Norcia

Cinque famiglie di Dallas (Texas) hanno deciso di donare altrettante vetrate per la cappella del nuovo monastero di San Benedetto a Norcia, in fase di costruzione sulla collina alle spalle la città. A darne notizia è il priore della comunità monastica nursina, padre Benedetto Nivakoff tramite il blog che cura sul portale nursia.org.

Il priore anticipa anche il possibile arrivo di un nuovo organo in sostituzione di quello attuale, da installare, sempre nella cappella in legno, entro l'11 luglio prossimo, festa di San Benedetto.

Ma l'intervento di padre Nivakoff si sofferma soprattutto sul significato della Quaresima "come momento di ritorno alla fede: San Benedetto dice che un monaco in questo periodo non solo deve fare di più, ma anche rimediare alle comuni negligenze fatte nel corso dell'anno".