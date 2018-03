Battuta arresto imprese donna a Terni

Registrano una battuta d'arresto le imprese a guida femminile della provincia di Terni, in calo di 250 unità nel 2017, con un tasso di femminilizzazione in flessione, rispetto all'anno precedente, del 4,17%. Il dato emerge dall'analisi dell'Osservatorio per l'imprenditoria femminile di Unioncamere e Infocamere, su elaborazione dell'ufficio Informazione economica della Camera di commercio.

Secondo quanto riferisce l'ente, l'indebolimento è generalizzato e coinvolge tutti i settori.

Nel complesso al 31 dicembre le imprese femminili iscritte erano 5.742 (5.992 al 31 dicembre 2016).

"Il nostro territorio - sottolinea il presidente della Camera di commercio, Giuseppe Flamini - sta attraversando una fase molto complicata testimoniata anche dai dati del nostro Registro imprese, mi riferisco alla diminuzione delle attività ma anche ad uno stato di difficoltà e sfiducia. La Camera di commercio è impegnata in azioni a sostegno dell'economia e della qualificazione del sistema imprenditoriale".