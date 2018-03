A Perugia imprese rosa crescono ma poco

In provincia di Perugia le imprese gestite da donne crescono, ma a ritmo lento: solo 19 in più rispetto al 2016, con un tasso di crescita limitato a + 0,11%, molto lontano da una media nazionale dello 0,72%.

Un'impresa su quattro - riferisce la Camera di commercio - è condotta da donne e al 31 dicembre 2017 erano complessivamente 17.738, il 24,3% del totale.

"Manteniamo le posizioni - ha commentato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia - ma con una crescita limitata e che dunque non può essere del tutto soddisfacente. Non arretriamo è vero, ma la componente femminile della nostra base imprenditoriale sembra aver perso smalto e nell'ultimo triennio è riuscita con fatica a confermare il segno più, ma con aumenti sempre molto limitati. Resta il fatto che nella nostra provincia le imprese femminili rappresentano una base forte, fatta di quasi 18 mila imprese, un quarto dell'intero sistema imprenditoriale provinciale".