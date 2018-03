Si è dimesso segretario Pd Umbria

Il segretario umbro del Pd Giacomo Leonelli si è dimesso dal suo incarico. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni politiche nelle quali il partito è stato sconfitto in tutti i collegi uninominali di Camera, per la quale lui stesso era candidato a Perugia, e Senato.

"Mi dimetto - ha detto Leonelli - per tre motivi. Per dare un segnale a militanti e simpatizzanti perché vedere l'Umbria blu per loro è un colpo al cuore. Lo faccio poi per fare una valutazione franca senza retro pensieri e tatticismi ma anche per fare un ragionamento sull'Umbria visto che ci sono scadenze importanti per Comune e Regione".