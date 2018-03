Seminario su contratto funzioni locali

Le novità dell'accordo preliminare per il contratto collettivo 2016-2018 per i dipendenti del comparto "Funzioni locali" saranno al centro del seminario "Il nuovo Ccnl per il personale del Comparto funzioni locali" organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, il 21 marzo all'Hotel Quattrotorri di Perugia.

Il rinnovo contrattuale tocca, dopo nove anni di blocco, diversi aspetti normativi, tra cui assenze, permessi e congedi, orario di lavoro, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile, ed interessa i dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, Enti ed Agenzie regionali, circa 467.000 lavoratori. Il seminario - riferisce Villa Umbra -, gratuito, approfondirà le modifiche all'ordinamento professionale, decorrenze e tempistica per l'applicazione degli istituti a carattere vincolato e gli arretrati contrattuali, il nuovo sistema della indennità, istituti dell'orario di lavoro, la formazione del personale, norme specifiche per la polizia locale.