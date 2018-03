Ricordate dipendenti Regione uccise

"Questo per noi è sicuramente il momento più toccante dell'anno, che ci fa ricordare due donne, dipendenti regionali, che, nel proprio posto di lavoro, sono state barbaramente uccise": così l'assessore regionale Antonio Bartolini alla cerimonia in ricordo di Daniela Crispolti e Margherita Peccati che si è svolta al Broletto. Davanti alla targa che ricorda il tragico avvenimento di cinque anni fa, presenti i familiari delle dipendenti e numerosissimi colleghi.

"Questo ricordo - ha affermato la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - non è soltanto doveroso ma anche sentito da ciascuno di noi. Vogliamo essere vicini ai familiari che hanno sofferto e che continuano a soffrire la perdita di persone care ed anche per riflettere sul ruolo che ha oggi il dipendente pubblico nel rapporto con i cittadini che si avvicinano agli uffici per cercare soluzione ai propri problemi.

E' il ricordo del lavoro serio e quotidiano che Margherita e Daniela svolgevano come servizio alla comunità regionale".