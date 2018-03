Open day Usl 1 dedicato ginecologia

In occasione della Festa della donna, l'8 marzo, l'Usl Umbria 1 promuove, insieme agli ospedali del network nazionale Bollini rosa, un open day dedicato alla ginecologia.

Obiettivo della giornata sarà di migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpisce circa 3 milioni di donne nel Paese.

Gli ospedali di Città di Castello, Gubbio-Gualdo Tadino e Media Valle del Tevere, premiati lo scorso dicembre, offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui.

"La nostra azienda si è sempre adoperata per il miglioramento dei servizi rivolti alla donna" ha sottolineato il direttore generale della Usl Andrea Casciari.