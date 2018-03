Consegnate 2.786 casette in 41 Comuni

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Sono 2.787 le casette consegnate ad oggi in 41 comuni delle zone del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. Dai dati aggiornati del Dipartimento della Protezione Civile emerge inoltre che sono in corso i lavori in 54 aree mentre sono conclusi tutti gli interventi in 152 aree.

In particolare, nelle Marche sono state consegnate 1.227 Soluzioni abitative d'emergenza (Sae), nel Lazio 749, in Umbria 641 e in Abruzzo 169. Complessivamente le 4 Regioni hanno ordinato 3.846 casette per 50 comuni, comprese quelle ordinate successivamente da Marche (124 unità) e Abruzzo (60 unità). Il Lazio ha ordinato 826 Sae per 6 comuni, l'Umbria 759 per 3 comuni, le Marche 1.963 per 28 comuni e l'Abruzzo 298 per 12 comuni.