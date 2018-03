Umbria, uninominali tutti centro destra

Hanno confermato il quadro emerso nelle prime fasi dello spoglio i risultati definitivi per i collegi uninominali di Camera e Senato in Umbria, andati tutti ai candidati del centro destra. E' quanto emerge dai dati del Viminale.

Per la Camera sono stati eletti Emanuele Prisco, FdI, a Perugia con il 35,4% dei consensi (precedendo Giacomo Leonelli, Pd, fermatosi al 30,2%), Riccardo Augusto Marchetti, Lega, a Foligno, 37,4% dei voti (seguito da Gino Proietti di Manici, M5S, 28,6, e dall'ex sottosegretario Gianpiero Bocci, Pd, 27%), e Raffaele Nevi, FI, a Terni, 37,4% (poi Lucio Riccetti, M5S, 28,3, e l'ex ministro Cesare Damiano, Pd, 25,4).

Al Senato nel collegio di Perugia eletto Franco Zaffini, FdI, 36,1%, che ha battuto il parlamentare uscente Giampiero Giulietti, Pd, 29,8, e in quello di Terni Donatella Tesei, indipendente in quota Lega, 38,5%, la quale ha superato Marco Moroni, M5S, 28%, e Simonetta Mignozzetti, Pd, 25,7%. (ANSA).