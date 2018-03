Umbria, M5s è partito più votato

Il Movimento 5 stelle è il primo partito in Umbria, con oltre il 27%.

Il Pd, secondo, si ferma intorno al 25,5 con il segretario regionale, Giacomo Leonelli, che su Facebook parla di "profonda amarezza".

Al terzo posto, boom della Lega, che nella regione supera il 20 per cento, seguita da Forza Italia (che arriva a 11,6) e Fratelli d'Italia (4,9).

Liberi e uguali non supera il 3 per cento.

In particolare, in base ai dati definitivi per il proporzionale, il Movimento 5 stelle ha ottenuto il 27,3% dei consensi alla Camera e il 27 al Senato.

Il Pd il 24,9% alla Camera e il 25,5 al Senato.

La Lega il 20,2% alla Camera e il 20,3 al Senato. Forza Italia 11,2 alla Camera e e 11,6 al Senato. Il dato è lo stesso per Fdi, (4,9%), e rispettivamente 2,9% e 3% per Liberi e uguali.