Trasfusionale Terni apre anche domenica

Nuove iniziative, all'ospedale di Terni, per agevolare tutti i donatori di sangue: dal 18 marzo il Servizio immunotrasfusionale e l'Avis provinciale, anche a fronte del calo di donazioni, daranno infatti il via alle aperture straordinarie domenicali del Centro trasfusionale.

L'accettazione dei donatori è prevista dalle 8 alle 10 e la struttura funzionerà solo con un minimo di 15 prenotazioni.

"Ci auguriamo che la proposta della domenica - spiega il direttore del Sit, Augusto Scaccetti - possa andare incontro alle esigenze di un numero maggiore di persone, rispetto alle aperture straordinarie pomeridiane che fino a dicembre scorso abbiamo programmato nel terzo mercoledì di ogni mese, ma con risposte molto limitate. Con questa nuova iniziativa, a fronte di un importante impegno del personale del Sit, ci aspettiamo una forte partecipazione di donatori ternani come accade nell'alta Umbria, dove queste esperienze vengono fatte da un anno circa e le donazioni superano le venti ad apertura".