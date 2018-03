Ruba ambulanza ma viene arrestato

È salito a bordo fuggendo a sirene spiegate e solo dopo diversi tentativi la sua corsa è stata bloccata dalla polizia stradale, che lo ha arrestato: furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio le accuse contestate a un sessantenne originario della provincia di Viterbo, accusato di avere rubato, a Terni, un'ambulanza del 118.

Il mezzo di soccorso era intervenuto in piazza della Pace, per presunte percosse ai danni di una donna, convivente dell'arrestato. Mentre gli operatori erano intenti nel loro lavoro, l'uomo è salito sull'ambulanza e si è allontanato. Una pattuglia della stradale lo ha quindi rintracciato in via Carrara e dopo aver intimato l'alt diverse volte, senza successo, gli ha bloccato la strada. Sceso dal veicolo, il sessantenne ha tentato la fuga, ma è stato fermato.