M5S e Pd lotta per primo partito Umbria

La coalizione di centro destra che supera nettamente quella di centro sinistra e il Movimento 5 Stelle che contende punto a punto al Pd lo scettro di primo partito è il quadro che sta emergendo in Umbria dai risultati, ancora parziali, delle elezioni politiche. Numeri in continuo aggiornamento da parte del Viminale.

Nel proporzionale del Senato, il centro destra si attesta al 37,4% con la Lega al 20,6 e Forza Italia all'11,7 mentre il centro sinistra ottiene il 27,9% con il Pd, capolista Matteo Renzi, al 25,9 superato dal M5S al 26,3.

Alla Camera, sempre nel proporzionale, il centro destra sta ottenendo il 37% dei voti (Lega al 20,6 e FI all'11,6) contro il 27,6% del M5S (27,1 come movimento) e il 27,3% del centro sinistra (con il Pd al 24,7).

Leu al Senato si ferma invece al 3% e al 2,9 alla Camera.