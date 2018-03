In Umbria centro destra fa pieno collegi

Lo scrutinio non è stato ancora completato ma in Umbria si delinea ormai chiaramente la vittoria del centro destra che fa suoi tutti i collegi uninominali. Netta sconfitta del Pd che deve registrare la mancata elezione alla Camera, tra l'altro, dell'ex ministro Cesare Damiano e del sottosegretario Gianpiero Bocci.

Al Senato, nel collegio di Perugia, Franco Zaffini, FdI, ha ottenuto il 36,6% dei voti contro il 30 del parlamentare uscente del Pd Giampiero Giulietti. In quello di Terni Donatella Tesei, Lega, si attesta al 38,3% precedendo Marco Moroni, M5S, al 27,8% e Simonetta Mignozzetti, Pd, 25,7%.

Alla Camera, nel collegio di Perugia Emanuele Prisco ottiene il 34,4% dei voti a fronte del 31 del segretario regionale del Pd Giacomo Leonelli. In quello di Foligno Riccardo Augusto Marchetti, Lega, è al 37,7% contro il 27,8% di Gino Proietti Di Manici, M5S, e il 27,7 di Bocci. Nel collegio di Terni Raffaele Nevi, FI, ottiene il 37% contro il 28,9 di Lucio Riccetti, M5S, e il 25,5% di Damiano.