In Umbria centro destra avanti al Senato

L'Umbria è tra le dieci regioni assegnate al centrodestra in base ai primi dati reali del Viminale relativi allo spoglio dei voti per il Senato. Lo scrutinio è alle fase iniziali ma in base ai primissimi risultati è in vantaggio in entrambi i collegi.

Nell'area di Perugia Franco Zaffini, FdI, sta infatti superando Giampiero Giulietti, Pd.

Situazione analoga per il collegio di Terni. Donatella Tesei, Lega, è infatti in vantaggio su Marco Moroni, M5S, e Simonetta Mignozzetti, Pd.