Auto fuori strada, morta una donna

(ANSA) - PERUGIA, 5 MAR - Una giovane donna è morta nel primo pomeriggio di oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto nella zona di Spoleto, lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Terzo la Pieve e La Bruna.

La donna avrebbe perso il controllo dell'utilitaria che stava guidando, che è finita contro un albero. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti sulle cause e le modalità dell'accaduto.

La donna, di circa 35 anni, che viaggiava da sola, sarebbe morta sul colpo.