Vicesindaco, vi aspettiamo a Nero Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 MAR - "A Norcia, dopo tanti giorni di freddo e pioggia, oggi è una splendida giornata di sole, vi aspettiamo a 'Nero Norcia', la mostra mercato del tartufo e degli altri prodotti tipici della Valnerina": l'appello, che consegna all'ANSA, arriva dal vicesindaco, Pierluigi Altavilla.

"Nero Norcia" continuerà anche nel prossimo weekend, che sarà l'ultimo dei tre in cui è spalmata la mostra. "Purtroppo fino ad oggi non è andata bene a causa delle condizioni meteo avverse - ha detto Altavilla - e questo ci spiace molto per gli operatori commerciali che sono arrivati qui con i loro stand e in generale per tutta la città che su questo evento conta molto, ma non ci abbattiamo, da un anno e mezzo siamo chiamati ad affrontare sfide impossibili, con la determinazione che ci contraddistingue, dopo esserci rialzati dalle macerie del terremoto, sapremo anche rimettere in moto l'economia di Norcia, come già in parte abbiamo fatto, e non sarà certo il brutto tempo a fermarci. Intanto oggi c'è il sole". (ANSA).