Misericordia per trasporto ai seggi

La Confraternita di Misericordia di Perugia Olmo si è messa gratuitamente a disposizione dei Comuni di Perugia e Corciano per il trasporto dei cittadini disabili e anziani non autosufficienti per recarsi al voto.

L'associazione riferisce che per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici elettorali dei due comuni.