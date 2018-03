Frana su strada a Vallo di Nera

Una frana si è staccata nella notte sulla strada provinciale 472 che collega Vallo di Nera e Muccifora, subito dopo il ponte sul fiume. A darne notizia è il sindaco, Agnese Benedetti.

"Intorno alla mezzanotte - racconta - si sono staccati sassi e detriti che hanno investito la strada. Ad avvertirmi è stato un automobilista che si trovava a transitare in quel tratto di strada. Insieme ai carabinieri di Spoleto, ai vigili del fuoco di Norcia e a personale della Provincia abbiamo raggiunto il luogo segnalato per apportare le prime misure di messa in sicurezza". Delimitata l'area, la circolazione è stata riaperta al traffico.

Le cause dello smottamento, secondo Benedetti, sarebbero da ricercare "tra sisma, ghiaccio e pioggia, un mix letale per i nostri già fragili territori".