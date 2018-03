Avvio regolare del voto in Umbria

Avvio regolare in Umbria del voto per le elezioni politiche. Le prefetture di Perugia e Terni non segnalano anomalie.

In Umbria sono 672 mila 314 per la Camera (323 mila 403 maschi e 348 mila 911 femmine) e 625 mila 191 (298 mila 934 uomini e 326 mila 257 donne) per il Senato gli umbri chiamati al voto. Hanno a disposizione mille e 5 sezioni su tutto il territorio regionale.

In provincia di Perugia gli elettori per la Camera sono 496 mila 455 (239 mila 295 uomini e 257 mila 160 mila donne), quelli per il senato 461 mila 173 (220 mila 968 uomini e 240 mila 205 donne). Possono esprimersi in 710 sezioni elettorali (cinque delle quali a Cascia, quattro a Norcia e una a Preci).

In provincia di Terni, per la Camera sono chiamati al voto in 175 mila 859 (84 mila 108 uomini e 91 mila 751 donne); per il Senato gli elettori sono invece 164 mila 18 (77 mila 966 uomini e 86 mila 52 donne). Duecentonovantacinque le sezioni a loro disposizione. (ANSA).