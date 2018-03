Autobotti per rifornire acqua Fabro

Il Sii sta intervenendo a Fabro con un servizio sostitutivo di autobotti per ovviare ai problemi verificatisi alla sorgente Venagrossa dove le insistenti piogge hanno intorbidito le acque. Lo riferisce la stessa società.

Tecnici del Sii sono impegnati per nelle manovre di svuotamemto del serbatoio di Osteriaccia rifornito dalla sorgente per eliminare le impurità e consentire così il ripristino del servizio. L'obiettivo è di rimettere in esercizio il serbatoio nel minor tempo possibile.